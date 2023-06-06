06-06-2023 e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?

06-06-2023 Salı akşam saatlerinden itibaren e-Devlet’e girilemiyor.

06-06-2023 e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?

Sisteme girmeye çalışanlar “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı ile karşılaşıyor.

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e-Devlet Kapısı'nın neden açılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

e-Devlet Kapısı, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir sistemdir.

Ancak bugün bazı vatandaşlar e-Devlet Kapısı'na giriş yapmakta sorun yaşadıklarını belirttiler.

e-Devlet Kapısı'nın ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor.

e-Devlet sistemi, vatandaşların devlet hizmetlerine elektronik ortamda erişebilmelerini sağlayan bir web platformudur.

e-Devlet Kapısı, farklı kurumların sunduğu e-Devlet hizmetlerinin tek bir noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

e-Devlet Kapısı'na şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla giriş yapılabilir.

e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama, başvuru, belge üretme, ödeme, bilgilendirme ve abonelik gibi pek çok hizmet alınabilir.

e-Devlet Kapısı'nın faydaları arasında bilgi iletişiminin hızlanması, işlem süresi ve maliyetlerin azalması, şeffaflık, hızlı hizmet ile artan memnuniyet ve güvenilirlik sayılabilir.

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