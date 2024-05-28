1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah

Düzenleme: Serhat Ağa
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah

Prof. Özgür Demirtaş, yaprak sarmanın tanesinin 10 TL'ye satıldığını gördü. O anları paylaşan Demirtaş, "Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…" diye yazdı.

Ekonomik krizin etkisiyle halkın yaşam standartları düşerken alım gücü de azaldı. Ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlar sonuçsuz kalmışken, her geçen gün yeni zamlarla karşı karşıya kalan vatandaşlar zor günler yaşıyor.

Son olarak, ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, X sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf ile ekonominin içinde bulunduğu durumu dile getirdi. Fotoğrafta, bir adet yaprak sarmanın 10 TL'ye satıldığı görülüyordu. Demirtaş, paylaşımına "Başka bir söze gerek yok…" notunu düştü.

BİR YAPRAK SARMA 10 LİRA

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Demirtaş'ın paylaşımı geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, bir yaprak sarma sigaranın bu kadar yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdi.

BİR TANE KURU KAYISI DA 10 TL

Demirtaş’ın paylaşımının altına bir vatandaş ise Mısır Çarşısı’nda çekilen bir fotoğrafı ekledi. Fotoğrafta bir adet kuru kayısının 10 TL olduğu görüldü.

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EKMEKTEN ULAŞIMA HER ŞEYE ZAM GELMİŞTİ

Ekonomik krizin etkisiyle birlikte, son zamanlarda ekmekten ulaşıma kadar pek çok temel ihtiyaca zam geldiği görüldü. İnsanlar artan fiyatlarla başa çıkmakta zorlanırken, alım gücünün düşmesiyle birlikte ekonomik sıkıntılar daha da derinleşti. Ekonomiyi toparlamak için atılan adımların yetersiz kalması da bu durumu daha da kötüleştirdi.

Halk, her geçen gün artan maliyetlerle mücadele etmek zorunda kalırken, ekonomik istikrarın sağlanması için daha etkili çözümlere ihtiyaç olduğu konusunda genel bir görüş birliği hakim oldu.

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