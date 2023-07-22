1 ayda 7 kilo vermenin sırrı ortaya çıktı. Kilo sorununu yok eden mucize yöntem

Editör: Naim Arıoğlu

Yazın insanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmanın yöntemleri araştırılmaya devam ediyor.

Uzmanların açıkladığı kilo sorununu bitiren mucize yöntemi deneyerek hayatınızda yeni bir sayfa açabileceğiniz bildirildi.

İŞTE O MUCİZE YÖNTEM…

Uzmanlar tempolu yürüyüşe dikkat çekerek düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri önerdi.

Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmanın mümkün olduğu vurgulandı. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabileceğinizin altı çizildi.

Temponun düşmemesi için egzersizler ya yürüyüşten önce ya da sonra yapılması gerektiği açıklandı.

Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirterek; Her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlanabileceği vurgulandı.

Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğinin altı çizdi.

ZAYIFLAMA NEDİR?

Zayıflama, hastalık, besin eksikliği veya rejimle şişmanlığın yavaş yavaş azalması. Fizyolojik zayıflama, beslenme yetersizliğine veya kıtlıktan dolayı bazı besin maddelerinin yokluğuna veya harcanan enerjinin yiyeceklerden sağlanan enerjiyi aşmasına bağlıdır.

EVDE KİLO VERMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR

Zayıflama diyeti uygulamanın en sağlıklı ve güvenli yolu bir diyetisyene danışmaktır. Fakat bahar aylarına girmeden birkaç kilo vermek, vücudunu forma sokmak isteyenler evde kilo vermeye yönelik uygulamalar yardımıyla da bu amaçlarına ulaşabilir. Bunun için öncelikle yatış ve kalkış saatleri düzenlenmelidir. Sabahları erken kalkmak ve kahvaltı yaparak güne erken başlamak metabolizma hızının artırılması ve kilo vermenin desteklenmesi açısından önemlidir. Kahvaltı ve ara öğün saatleri mümkün olduğunca düzenli olmalıdır. Ayrıca yatış saatinden 2 saat öncesinde gece ara öğünü tamamlanarak besin tüketimi sonlandırılmalıdır. Evde kilo verme sürecinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir diğer nokta ise egzersizdir. Ev ortamında kolaylıkla yapılabilecek birçok fitness egzersizi, pilates ve yoga gibi farklı egzersiz alternatifleri mevcuttur. Bu gibi egzersizler ile bir plan belirlenerek düzenli bir egzersiz takvimi oluşturulmalıdır. Daha önceden düzenli olarak spor yapmamış bireyler egzersiz yoğunluğunu hafif şekilde başlatmalı, hafta hafta egzersiz yoğunluğunu artırmalıdır. Bu uygulama aynı zamanda metabolizma hızının ve dolayısıyla kilo verme hızının yavaşladığı dönemler için çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Beslenme ve sporun yanı sıra su tüketimine de özen gösterilmeli ve günlük minimum 2-2,5 litre su içilmelidir. Egzersiz yapılan günlerde bu miktar artırılmalıdır.

Siz de bahar aylarına girerken fazla kilolarınızdan kurtulmak ve daha formda bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurarak rutin sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız. Diyet sürecini etkileyebilecek herhangi bir hastalığınızın bulunmaması halinde diyetisyene danışarak zayıflama diyetine başlayabilir, sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.