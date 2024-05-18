1 aylık arabada 241 bin lira masraf çıktı. Gerçeği tuhaf sesler gelince fark etti

Son dönemde araç satın alanların başına gelen dolandırıcılık olaylarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bazı vatandaşlar aldıkları sıfır aracın aslında birçok parçasının orijinal olmamasının şokunu yaşarken bazı vatandaşların satın aldığı ve teslim aldıkları araç arasında ciddi farkların olduğu ortaya çıkıyor.

İstanbul’da yaklaşık 1 ay önce araba alan vatandaşa 241 bin lira masraf çıktı. Show Haber’de yer alan habere göre, Araçtan anormal sesler duyan vatandaş, aracın performansının düşmesi sonrası güvendiği bir tamirciye gitti.

Motor ustası, araçta sahte yağ kullanıldığını tespit etti. Araca çıkan 241 bin lira masraf ise araç sahibini şaşkına çevirdi.

SAHTE MOTOR YAĞ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte yağlarda kapakların ve QR kodların dahi kopyalanabildiğini belirten uzmanlar, ancak bidonların maliyeti yüksek olduğu için farklı bidonlar kullanıldığını söyledi. Genellikle gerçek yağların kullanıldığını belirten uzmanlar; aynı kutuların alt tarafından delinerek içlerine sahte yağ konulduğu uyarısında bulunuyor.

Almış olduğunu kutunun alt tarafının incelenmesinde fayda olduğu belirtiliyor.