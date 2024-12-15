Feci ölüm! Üzerine beton blok düştü

Kaynak: DHA
Feci ölüm! Üzerine beton blok düştü

Aksaray'da çalıştığı prefabrik fabrikasında üzerine beton blok düşen Hüseyin Akbulut (30), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Aksaray'da organize sanayi bölgesindeki bir prefabrik fabrikasında meydana geldi. Üretilen beton blok, vinçle taşındığı sırada, kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut'un üzerine düştü. Mesai arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirledi. Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Hüseyin Akbulut, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Otopsi sonrası yakınlarını teslim edilen Akbulut'un cenazesi, Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde bugün toprağa verildi. Akbulut'un 6 ay önce Fas uyruklu Ayşe Akbulut ile evlendiği ve köyden Aksaray'a taşınıp prefabrik fabrikasında çalıştığı, eşinin de 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

uzerine-beton-blok-dusup-olen-isci-topr-470364-139039.jpg

Son Haberler
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe taraftarlarına birlik çağrısı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe taraftarlarına birlik çağrısı
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 150 Obje ve 80 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 150 Obje ve 80 sikke ele geçirildi
3 milyon kişinin kullandığı Kocaeli ve Sakarya barajında durum kritik!
3 milyon kişinin kullandığı Kocaeli ve Sakarya barajında durum kritik!
Milyon dolarlık uzlaşma! Ünlü şarkıcının taciz davasında şoke eden gelişme
Milyon dolarlık uzlaşma! Ünlü şarkıcının taciz davasında şoke eden gelişme