Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor

Amasya il sınır içinde Osmancık-Merzifon Karayolu üzerindeki Badal Tünelinin hikayesini bir sosyal medya kullanıcısı gözler önüne serdi. Çünkü o sosyal medya kullanıcısına göre Hazine'den paralar böyle uçmuştu. Dönemin Valisi Osman Varol'a göre tünel 120 milyona mal olmuştu. Tünelle ilgili o dönemde konuşan Osman Varol, tünel dışından geçen çift şeritli yolu unutmuştu. Sosyal Medya kullanıcısı tüneli anlatırken, işte şu sözleri kullandı.

"Yan taraftan bir yol gidiyor. Bu yol tünel içinden değil, yan taraftan gidiyor, tünel içinde değil yan tarafından gidiyor. Çift şeritli iki gidiş iki gelişli tünel. Bu da Bu da Badal Tünelinin girişi 921 metre. Siz sayın ben saymayacağım. Şimdi tünelin çıkışı görüntü. Muhtemelen 5-6 saniye içinde tünelden çıkacağız. Burası 15 yıl sürdü dışarıdan dolaştığınızda 45 saniye. Buradan gittiğimizde 20-21 saniye o yol buraya geldi. Tak burada birleşti. 20-21 saniye için burada çalışıldı. Memleket nasıl soyuluyor diyorlar ya işte böyle soyuluyor. Burada 15 yıllık teesisi yapan koca firma hala makinelerini duruyor. Bir tünel daha yapacaklar."

BADAL TÜNELİ

Badal Tüneli 2 tüpten oluşuyor. Dönemin Valisi Osman Varol " Kuzey Tetek güzergahı üzerindeki Badallar mevkiinin trafik kazalarının çok sık yaşandığı bir nokta olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Böyle bir mevkide insanların ulaşım güvenliğini sağlayabilmemiz için ve nihayetinde onların canını kurtarabilmek, üzücü kazaları yaşamamak, rahat seyahat etmesini sağlayabilmek için devletimizin çok ciddi kaynaklar ayırdığını ve çok büyük yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Hamd olsun devletimiz bu güce sahip. Bugün burada yaklaşık 120 Milyon TL maliyeti olan tünellerimiz, ayrıca yapılacak sanat yapılarımız var. Hepsi tamamlandığında Türkiye’nin en sıcak, riskli noktalarından birisi olarak adlandırılan bu bölgede inşallah trafik kazalarında diğer tedbirlerimizle birlikte ciddi azalış ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

VALİ TÜNEL DIŞINDAN GEÇEN TÜNEL ÇIKIŞINDA DA AYNI YOLA ÇIKAN ÇİFT ŞERİTLİ YOLU UNUTMUŞTU

Dönemin valisinin unuttu bir şey vardı. Onu da sosyal medya kullanıcısı hatırlattı. Tünel dışındaki giden yolu, tünelin çıkışında birleşiyor. 120 Milyona mal olduğu belirtilen Badal Tüneli ile tünel dışından giden çift şeritli yolu kullananlar arasında 45 saniye fark ediyordu.