1 Euroya ev aldığını sandı hayatının şokunu yaşadı

Londra'da yaşayan George Laing, İngiltere'deki yüksek emlak fiyatlarından kaçmak için dünya genelinde daha uygun mülkler aramaya başladı. Araştırmaları sonucu, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Mussomeli kasabasında 1 Euro'ya (yaklaşık 38 TL) satılan üç katlı bir ev buldu.

“LONDRA’DA GARAJ ALAMAZSINIZ ”

Laing, bu evi satın alırken mülkün ilan fiyatının yanı sıra bazı ek masraflarla karşılaştı. "Serbest mülkiyet bana 1 Euro'ya mal oldu," diyen Laing, “Acentelik ücreti yaklaşık 500 Euro (yaklaşık 19 bin TL) oldu. Tapu devri için ise 2.500 Euro (yaklaşık 94 bin 547 TL) ödedim. Enerji sertifikası ve kat planları için de ücretler ödedim; toplamda yaklaşık 5.000 Euro (yaklaşık 189 bin TL) harcadım. Bu parayla Londra’da hiçbir şey satın alamazsınız, hatta bir garaj bile alamazsınız” şeklinde konuştu.

“İKİ BUÇUK SAAT YÜRÜYORUM”

Ancak Laing, mülkün cazip fiyatının yanı sıra bazı zorlukları da olduğunu belirtti. Laing, “İngiltere’den Sicilya’ya ulaşmak için önce Palermo’ya uçuyorum, ardından en yakın istasyona giden bir trene biniyorum ve 610 metrelik bir yokuştan 10 km yürüyorum. Bu yolculuk yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Yol boyunca eşeklerle karşılaşıyor, köpekler tarafından kovalanıyorum. En büyük masrafım ise uçak biletleri ve oteller oldu; bunlara şimdiye kadar 5 bin sterlin (yaklaşık 142 bin TL) harcadım” dedi.

YENİLEME ŞARTIYLA SATILIYOR

İtalya'da terk edilen köyleri hayata döndürmek ve kullanılmayan evlerin viran hale gelmesini önlemeyi amaçlayan "ucuz ev" projesi kapsamında 1 ila 3 euro arasında satılan evler, yenileme şartıyla satılıyor. 5 bin Euro depozito üzerine restorasyon için en az 30 bin euro, kapsamlı bir yenileme için ise 200 bin euro gerekiyor.