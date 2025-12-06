DEM Parti heyeti, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Yapılan ziyarete DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin MYK üyeleri, il eşbaşkanı ve milletvekillerinden oluşan bir heyet katıldı.

DEM PARTİ, BARTHOMOLEOS İLE GÖRÜŞTÜ

Partinin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, ziyarette süreç, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu'da kalıcı barışın inşası başlıkları konuşuldu.

Açıklamada, görüşmede bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldığı ifade edildi.

DEM Parti hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

'Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, MYK üyelerimiz, il eşbaşkanımız ve milletvekillerimizden oluşan bir heyet, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti. Nazik ev sahipliği için Patrik Bartholomeos’a teşekkür ederiz.

SÜREÇ GÖRÜŞMESİ

Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu’da kalıcı barışın inşası başlıkları etraflıca ele alındı. Bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldı.

DEM Parti olarak, farklı inanç ve halkların eşit, özgür ve bir arada yaşayabildiği demokratik bir toplum hedefimizi her zeminde savunmaya devam ediyor; barışın diliyle kurulan her diyaloğu değerli buluyoruz.'

PAPA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Papa ile görüşmüştü. Papa Leo ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, 30 Kasım 2025'te Fener Rum Patrikhanesi'nde Hristiyan mezheplerinin ortak kutsama törenine katılmışlardı.