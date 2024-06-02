1 evden 7 kamyon çöp çıktı

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yedi kamyon çöpü evden çıkararak bölgeyi temizledi. Mahalle sakinleri, çevreyi temizleyen belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine başlatılan çalışma, evin detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesiyle başladı. Kötü kokular yayan ve haşerelerle dolu olan evdeki çöpler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar ve kıyafetler, kamyonlara yüklenerek taşındı. Ev ve çevresi tamamen temizlenip dezenfekte edildi.

Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ve mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve tüm belediye personeline teşekkür etti. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Emin Gölgeli, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü unsurla mücadele ettiklerini belirtti. Gölgeli, ekiplerin mahalleden yedi kamyon çöp çıkardığını ve temizlik personelinin detaylı bir temizlik yaparak dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin her bölgesinin temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Gölgeli, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in çevre ve insan sağlığını koruma konusundaki talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti. Gölgeli, çöp evin temizlenmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.