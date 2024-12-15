Garanti süresi biten eşyalar için mahkemeden emsal karar!

Olay, İstanbul'da yaşayan Özer Hazıroğlu, 5 yıl sonra ekran panelinde arıza oluşan televizyonunun, 2 yıllık garanti süresi dolduğu için yenisiyle değiştirilmemesi üzerine hukuk mücadelesi ile başladı. Hazıroğlu, başlattığı hukuk mücadelesini ise kazandı.

YATAY VE DİKEY CİZGİLER OLUŞTU

Garanti süresi dolan arızalı bir televizyon için başlatılan süreçte mahkeme yenisiyle değiştirilmesi kararını verdi. İstanbul'da yaşayan Özer Hazıroğlu (40), 2017 yılında LCD ekran televizyonu aldı. Talimatlara uygun olarak kullanmasına karşın televizyonun 5 yıl sonra ekranında aniden yatay ve dikey çizgiler meydana geldi.

Tüketici hakem heyetine başvuran Hazıroğlu, kusur nedeniyle televizyonun satın aldığı firma tarafından değiştirilmesini istedi. Çekmeköy Tüketici Hakem Heyeti ise 2 yıllık garanti süresinin geçtiği gerekçesiyle talebi kabul etmedi.

Özer Hazıroğlu, tüketici hakem heyetinin kararı üzerine avukatı Damlanur Kaya Uler aracılığıyla, 2022 yılında İstanbul Anadolu 6'ncı Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Uler, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun ek listesi gereği her ürüne kullanım ömrü biçildiği, televizyondaysa sürenin 10 yıl olarak belirlendiğini gerekçe gösterip sorunlu ürünün yenisiyle değiştirilmesini istedi.

MAHKEME MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Ürünü satan firmaysa 2 yıllık garanti süresinin sona erdiğini, davacıya ürünün yetkili servisi tarafından yalnızca kurulum hizmeti verildiğini, davacının garanti süresi içinde ve şikayet tarihine kadar herhangi bir sebepten arıza kaydı oluşturmadığını ve cihaza onarım işlemi yapılmadığını belirtti. Hazıroğlu'nun yeni ürün talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Hazıroğlu'nun yeni ürün talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme geçen ay kararını verdi. Özer Hazıroğlu'nu haklı bulan mahkeme, televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

“EMSAL NİTELİĞİNDE”

Hazıroğlu'nun avukatı Damlanur Kaya Uler, mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun ek listesi var. Bu listede elektronik aletlere bir kullanım ömrü biçilmiş. Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş. Kullanım süresini aşmadan oluşan ayıplı ürünlerde, misli değişimi istenebilir" ifadelerini kullandı.