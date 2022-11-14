14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

1 günde bağırsakları temizleyen detoks reçetesi

1 günde bağırsakları temizleyen detoks reçetesi dikkat çekti. Merak edilen detoks reçetesiyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:18
Takip Et

1 günde bağırsakları temizleyen detoks reçetesi

1 günde bağırsakları temizleyen detoks reçetesi
+
Aa
-

Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemli olduğu bildirildi. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceğiniz vurgulandı. Kolonları bir günde temizleyecek detoks reçetesi dikkat çekti.

Bağırsaklar, hiç şüphesiz bağışıklık sisteminde en çok çalışan organlardan. Yaptıkları işi düşününce de sıklıkla temizlemenin sağlıkla çalışması için oldukça faydalı olduğu ortaya çıkıyor.

İşte sindirim sisteminin en son durağı olan kolonları bir günde temizleyecek detoks reçetesi...

MALZEMELER 

- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu (İçindeki C vitamini güçlü antioksidan özelliği gösterir)

- 1/2 çay kaşığı deniz tuzu (Zararlı maddelerin vücuttan çok daha rahat atılmasına yardımcı olduğu için)

- 1/2 su bardağı ılık içme suyu (Diğer malzemelerin mideye zarar vermesinin önüne geçmek ve toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasına yardım edip bağırsakları rahatlatmak için)

- 1/2 su bardağı doğal elma suyu (Bağırsakları temizlemede ve kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu için)

- 1 yemek kaşığı taze zencefil suyu (Toksinlerin vücuttan atılmasını, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını ve şişkinliğin azalmasını sağladığı için) 

NASIL YAPILIR?

Dilediğiniz renkte taze ve olabildiğince doğal bir elma ve küçük bir miktar taze zencefilin suyunu sıkın. (Bunun için kullanabileceğiniz en ideal araç katı meyve sıkacağı olacaktır.) Ardından bir limonu taze taze sıkarak 2 yemek kaşığı limon suyu çıkarın. Malzemelerinizi ölçüp hazırladıktan sonra hepsini temiz bir bardağın içinde güzelce karıştırın ve işte bu kadar!

BU KARIŞIMI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 

Bağırsakları temizleyen ve kabızlıktan kurtaran bu karışım, vücudunuzda bir detoks etkisi yaratacağından 2 günden fazla tüketmemeli, 2 gün boyunca uyguluyorsanız 2 gün boyunca da ara vermelisiniz. Gün içinde nasıl kullanacağınıza gelirsek, sabahları aç karnına, ağız temizliğinizi yaptıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Ardından öğle yemeği sırasında ve/veya sonrasında bir süre ara vererek 2 bardak daha içmelisiniz, ara öğün olarak akşamüstü yeniden 1 bardak içebileceğiniz bu karışımı akşam saat 18.00-19.00 gibi son kez içerek günü tamamlamalısınız.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
2
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
3
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
5
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Kahrolsun halk düşmanı teröristler ve işbirlikçileri yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Beyoğlu'nda terör saldırısı 6 ölü 81 yaralı
6
﻿Kahrolsun halk düşmanı teröristler ve işbirlikçileri yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Beyoğlu'nda terör saldırısı 6 ölü 81 yaralı
﻿Kahrolsun halk düşmanı teröristler ve işbirlikçileri yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Beyoğlu'nda terör saldırısı 6 ölü 81 yaralı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
7
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
﻿Cenk Tosun'dan Ismael-Güneş itirafı
﻿Cenk Tosun'dan Ismael-Güneş itirafı
﻿Cenk Tosun'dan Ismael-Güneş itirafı
﻿Kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
﻿Kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
﻿Kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
﻿Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz
﻿Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz
﻿Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz
﻿Eski Milli futbolcu Gökhan Zan birlikte oynadığı en iyi futbolcuyu açıkladı
﻿Eski Milli futbolcu Gökhan Zan birlikte oynadığı en iyi futbolcuyu açıkladı
﻿Eski Milli futbolcu Gökhan Zan birlikte oynadığı en iyi futbolcuyu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.