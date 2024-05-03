Flaş... Flaş... Ali Koç'un oğluna saldırdılar. İşte görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Ali Koç'un oğluna saldırdılar. İşte görüntüler
Fenerbahçe-Beko-Monaco maçının ardından rakip takımın oyuncuları Kerim Rahmi Koç'a saldırdılar

THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz rakibine 62-65 mağlup oldu.

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Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a saldırdı.

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Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası kavgaya karışan basketbolcular güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Olayların çıkış sebebi henüz tam olarak bilinmezken Kerim Rahmi Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarların arasında sözlü atışma olduğu ve sahaya yabancı maddelerin atıldığı iddia edildi.

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