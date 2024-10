Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kabak Çekirdeği Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde Tepeköy'de çerezlik kabak çekirdeği hasadına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, burada traktör kullanarak çiftçilerle tarlada çalıştı.

Nevşehir'in yöresel lezzetleri ile birlikte coğrafi işaretli Nevşehir kabak çekirdeğinin tanıtımına katkı sağlamak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla Nevşehir Belediyesi ve Altay Grup işbirliğinde Kabak Çekirdeği Festivali düzenlendi. Festivalin gündüz bölümünde Belediye Başkanı Rasim Arı, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy'de çerezlik kabak çekirdeği hasadına katıldı. Burada kullandığı traktör ile kabak tarlasında hasat yapan Başkan Arı daha sonra Altay Grup tesislerini gezerek çerezlik kabak çekirdeğinin işlenmesini inceledi. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılan festivalin akşam bölümü ise Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Burada, vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikramlarıyla başlayan etkinlikte daha sonra Nevşehir simidi, köftür ve kabak çekirdeği ikramları yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi Halk Oyunları Topluluğu'nun muhteşem gösterisinin ardından ise Güzel Sanatlar Merkezi Müzik Eğitmenleri ile birlikte Sanatçı Ersin Tunç Nevşehir Türkülerini seslendirdi. Programın son bölümünde ise TRT Sanatçısı Levent Özmen sahne aldı.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; Nevşehir'in TÜİK verilerine göre Türkiye'de, kabak çekirdeği üretiminde birinci sırada bulunduğunu hatırlatarak dünyada en lezzetli kabak çekirdeğinin de Nevşehir'de üretildiğini ifade etti. Arı; "Kabak çekirdeği festivalinin birincisini başlatıyoruz. Bizim birinci aşamadaki amacımız bunu ilk önce geleneksel hale getirmek. İkinci aşamada ise bunu ulusal bir festival haline getirmemiz lazım. Bizim bölgemiz kabak çekirdeği açısından Türkiye'nin en verimli ve en kaliteli kabak çekirdeklerinin üretildiği bir bölge. Ancak yeterince biz bu konuda duyarlılık göstermiyoruz. Biz aslında bu etkinliklerle kabak çekirdeğini daha fazla tanıtmak istiyoruz. Bir yandan çerezlik kabak çekirdeğini dünyaya tanıtırken bir yandan da üreticilerimizi çerezlik kabak çekirdeğine teşvik etmek ve doğru metotlarla şehrimizdeki üretimi de arttırma çabasındayız. Dolayısıyla aslında bunların her birisi sizinle buluşmak, sizinle kucaklaşmak için bir vesile. Ama biz sadece sizinle kucaklaşmıyoruz. Sadece sizinle Beraber vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz" dedi. Konuşmasının ikinci bölümünde Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

"6 ayı neredeyse bitirdik. 6 aylık ikinci dönem belediye başkanlığımızı yapıyoruz. Aklınıza şu soru gelebilir. !Ya bu adam ne yapıyor? Sadece gülücükler dağıtarak şehirde vaktini geçiriyor mu?" diye. Bazılarının kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, kalpleri var mühürlenmiş, dilleri var hakikati bilmelerine rağmen söylemez. Hakikat söylemekten geri duranlara da şunu söylüyorum. Sadece yaptığımız işleri gösteren videoları izleseler onların ömür boyu yapacakları hizmete bedel olduğunu görürler. Biz belediyeye gelir gelmez ilk iş belediyenin ekonomisini düzelttik. 2019 ve 2020 yıllarında artı veren bir belediye 2021-2022 ve 2023 yıllarında eksi veriyor. 2023 yılında belediyenin yıllık verdiği bütçe açığı 235 milyon Lira. Göreve geldiğimde belediyenin her ay açığı 25 milyon Lira idi. Biz göreve geldikten sonra 6 ayın sonunda artı vermeye başladı. Bunları başarırken bir yandan da Nevşehir tarihinin en büyük altyapı atağını başlattık. Yaklaşık 1,5 trilyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Nevşehir'de en büyük problem otopark problemi. Niye yapmadınız ağalar? Niye yapmadınız? Nevşehir'in ilk otoparkını da Allah'ın izniyle biz yapacağız. Kahveci Dağı'nda muhteşem bir eser yapıyoruz. Millet bahçesinin neredeyse otuzda bir fiyatına. At binenin kılıç kuşananın. Kayaşehir'i görüyorsunuz. Her gün onlarca otobüs turist gelmeye başladı. Daha bunlar başlangıç. Şimdi oraya oteli de yapıyoruz. Bakın neler olacak."

"Bu şehre vefa borcumuzu ödeyeceğiz"

"Biz, "bu şehrin insanına bir vefa borcumuz var" dedik diyen Başkan Arı; "O vefa borcunu ödeyene kadar, kanımızın son damlasına kadar çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin yükselişini, parlamasını herkes görecek. Bir haftadır Avrupa'daydık. Nevşehir'imizi en iyi şekilde temsil ettik. Nevşehir tarihinde ilk defa bir belediye başkanı, Avrupa Konseyi Bölgesel ve Yerel Yönetimler Üyesi seçildi. Oraya tatil yapmak için gitmedik. Biz içeride muhalefet yaparız. En sert muhalefeti yaparız. Ama yurt dışında birilerinin ağzına Türkiye'mizi, ülkemizi sakız ettirmeyiz. Biz tokatlanmak için değil, hak edene haddini ve haddini vermek için gittik. Türkiye'nin gündemine de, Avrupa'nın gündemine de oturan o konuşmayı orada yaptık. Hem şehrimizi, hem ülkemizi temsil ettik. Millilik böyle olur. Sözde dindarlık, sözde milliyetçilik olmaz. Siz icraatınızla milliyetçi olursunuz. Siz icraatınızla dindar olursunuz. Söz ile değil, icraat ile milliyetçilik, icraat ile dindarlık yapmaya devam edeceğiz. Hülasa bu şehrin bize göstermiş olduğu vefayı asla suiistimal etmeyeceğiz" diye konuştu

Başkan Rasim Arı, konuşmasının ardından festivale katkılarından dolayı Altay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Altay'a teşekkür plaketi verdi.