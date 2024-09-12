1 kilo altını çöpe attılar. Kapalıçarşı'da iş kazası!

İstanbul’un Fatih ilçesinde akıllara durgunluk veren bire dalgınlık olayı yaşandı. Kapalıçarşı’da kuyumculuk dükkanında çalışan bir personel akşam saatlerinde altınları toplarken 1 kiloluk altını poşete doldurup bir anlık dalgınlık sonucunda altın dolu poşeti çöpe attı.

Dükkan sahibi durumun farkına sabah varında doğrudan Fatih Belediyesi ile iletişime geçti. Belediye ekipleri çöp aracını istasyona getirdi ve yığınla çöp arasından değeri 2 milyon 800 bin lira olan 1 kilogram altını çöpün arasından topladı.

Ekipler daha sonra 1 kilogram altını kuyumcuya teslim etti. Konu hakkında bir de video çekildi. Esnaf burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam Kapalıçarşı’da altın dükkanımız var. Çalışan arkadaşımız tezgahı toplarken altınları poşete doldurup yanlışlıkla çöpe atmışlar. Sabahleyin farkına vardık. Biz de Fatih Belediyesi’ne ulaştık. Sağ olsunlar muhafaza ederek geldik burada arabayı boşalttık. Bu içindeki poşetimiz altın dolu. Fatih Belediyesi’ne ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Mehmet Ergün Turan başkanımıza da çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun var olun.”

Çöp arama faaliyetine katılan belediye personeli ise ihbarın ardından yapılanları şu şekilde belirtti:

“Dün akşam saatlerinde Kapalıçarşı esnaflarımızdan olan beyefendinin kaybetmiş olduğu bir torba altını çöp aracında muhafaza ederek burada bulunan istasyonumuza getirdik. Şoför arkadaşımız ben ve esnaf beyefendi ile beraber burada aracı dökerek vatandaşımızın altınını bulup kendilerine teslim ettik. “

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ise sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada duyarlı çalışma arkadaşlarını tebrik ederek şunları söyledi:

“Kapalıçarşı'daki bir esnafımızın dalgınlık sonucu belediyemize ait çöp aracımıza atmış olduğu piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin TL değerindeki bir kg altını, döküm sahamızda çalışma arkadaşlarımız bularak esnafımıza teslim etti.

Çalışma arkadaşlarımıza örnek davranışlarından dolayı kutluyorum.”