Eriğin kilosu çeyrek altını geçti. Güllaç'ın fiyatı hepten uçtu. Bu pahalığın sorumlusu kim?

YENİÇAĞI/ Erhan SONGÜR

TCMB dün açıkladı, cari açık 8 Milyar 783 Milyon dolar açık verdi. Cari açık bir yandan enflasyon diğer yandan vatandaşı ezdikçe eziyor. Şahlanan Türkiye ekonomisinde tezgahtaki fiyatlar da vatandaşın en önemli gündem maddesi. Eriğin kilosu kaça, Ramazanın vazgeçilmesi Güllaç piyasada kaç lira. İşte bu fiyatlara vatandaşı kara kara düşündürüyor. Çünkü fiyatlar yerinde durmuyor. Eriğin kilosu 2 bin liraya yakın..Fiyatları görenler Katarlılar ve gurbetçiler yer ancak diyor. Tezgahtaki ateş gibi fiyatlara karşı vatandaş sosyal medyada paylaşmaktan başka bir şey yapamıyor. Onlardan birini de Aygün Özipek twitterdan paylaştı. İşte Özipek'in paylaşımı

"1 kilo Erik çeyrek altın fiyatı ile satışta. Ramazanların vaz geçilmez tatlısı Güllaç'ın kilosu da gram altını geçmiş durumda."