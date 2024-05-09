1 kilo sade dondurmanın fiyatı eti geçti. 1 topu 60 TL oldu

Kaynak: Haber Merkezi
1 kilo sade dondurmanın fiyatı eti geçti. 1 topu 60 TL oldu
Sosyal medyada paylaşılan bir markaya ait 1 kilogram sade dondurma fiyatı 750 TL olarak görülürken, dondurma fiyatı, 1 kilogram etin fiyatını da geçti.

Yaz aylarına kısa bir süre kala dondurma fiyatları da belli olmaya başladı. Sosyal medyada 'Mado' markasına ait dondurma fiyatları dikkatleri çekti.

'Zam Haber' adlı X hesabından paylaşılan görüntülerde; 1 top dondurmanın 60 TL, 1 kg sade dondurmanın 750 TL, 1 kg karışık dondurmanın 800 TL, 1 kg fıstıklı dondurmanın ise 900 TL olduğu görüldü.

FİYATLAR 6 GÜN ÖNCE DEĞİŞTİRİLDİ

Fiyatların değişim tarihinin ise 3 Mayıs 2024'te yani 6 gün önce yapıldığı, fiyat tabelasının en alt kısmında belirtildi.

KULLANICILAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Sosyal medyada gündem olan fiyatlar, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Şaka gibi", "Çok pahalı", "Altın suyuna bandırılmış" benzeri yorumlarda bulundu.

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ET FİYATLARINI DA GEÇTİ

1 kg sade dondurma fiyatları, 1 kilogram et fiyatını da geçti. Marketlerde dana etinin kilosunun ortalama 350-500 lira olduğu bilinirken, sade dondurmanın fiyatı 750 lirayı buldu.

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