1 kilogram zeytinin maliyeti belli oldu

Yapılan saha çalışması sonucu 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti bu sezon 53,41 lira olarak belirlendi. Bu maliyet, geçtiğimiz yılın 45 liralık maliyetine göre yüzde 23 oranında bir artış gösterdi. Zeytin hasadında çalışacak işçilere ödenecek yevmiyenin ise bu yıl 1000 lira civarında olması bekleniyor.

Orhangazi Ziraat Odası, zeytin üretim maliyetlerini detaylandırarak maliyet kalemlerini açıkladı. Toprak işleme: 4 bin 100 lira, gübre bedeli: 2 bin 450 lira, budama: 2 bin lira, mücadele ve ilaç masrafı: 4 bin 800 lira, hasat: 8 bin 650 lira, nakliye: bin 700 lira, diğer masraflar: 3 bin 200 lira, masrafların toplamı: 26 bin 900 lira, yüzde 24 faiz: 6 bin 456 lira, genel idari giderler (yüzde 3): 807 lira, tesis amortisman payı: 3 bin 600 lira, toplam üretim masrafları: 37 bin 763 lira

Bir dekardan toplanan ortalama zeytin miktarı 707 kilogram olarak hesaplandı. Buna göre 1 kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53,41 lira'ye ulaştı.