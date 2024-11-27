1 kişiyi öldüren maganda yakalandı

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinin önünde otururken kafasına yorgun merminin gelmesi sonucu ölen şahsı, düğünde havaya ateş açarak öldürdüğü öne sürülen bir kişiyi 3 ay sonra yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

Elbistan'ın Çiçek Mahallesi 8 Ağustos 2024 günü evinin önünde saat 18:20 sularında oturan Kevser Bozkurt, başına gelen yorgun mermi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ateş açanı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olay yerine yakın bir noktada düğün olduğunu ve düğünde 6 kişinin silah taşıdığını tespit etti.

Ekipleri 26 Kasım günü bu tespitlerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin alınan ifadesi ve mermi çekirdeği örneğinden yola çıkarak yapılan çalışmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 28 yaşındaki G.T. isimli şahsın silahından çıkan merminin Bozkurt'a isabet ettiği belirlendi.

ddfff-001.jpg

Ayrıca 6 şüpheliden A.A. (37) ve H.Ç.'nin de (21) düğün esnasında havaya ateş ettiği belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda da düğünde kullanılan silah ele geçirildi.

Düğünde havaya ateş açanlara "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan Bozkurt'u öldüren şüpheliye ise "adam öldürmeden" işlem yapıldı. Bozkurt'u öldüren şüpheli G.T. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son Haberler
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı
Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı
Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı