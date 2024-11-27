1 kişiyi öldüren maganda yakalandı

Elbistan'ın Çiçek Mahallesi 8 Ağustos 2024 günü evinin önünde saat 18:20 sularında oturan Kevser Bozkurt, başına gelen yorgun mermi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ateş açanı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olay yerine yakın bir noktada düğün olduğunu ve düğünde 6 kişinin silah taşıdığını tespit etti.

Ekipleri 26 Kasım günü bu tespitlerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin alınan ifadesi ve mermi çekirdeği örneğinden yola çıkarak yapılan çalışmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 28 yaşındaki G.T. isimli şahsın silahından çıkan merminin Bozkurt'a isabet ettiği belirlendi.

Ayrıca 6 şüpheliden A.A. (37) ve H.Ç.'nin de (21) düğün esnasında havaya ateş ettiği belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda da düğünde kullanılan silah ele geçirildi.

Düğünde havaya ateş açanlara "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan Bozkurt'u öldüren şüpheliye ise "adam öldürmeden" işlem yapıldı. Bozkurt'u öldüren şüpheli G.T. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.