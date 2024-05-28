1 kişiyi öldüren şahıs müebbet aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
1 kişiyi öldüren şahıs müebbet aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren ve bir kişiyi yaralayan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Aralık 2023'te Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan kavgada S.D. ve R.D. isimli kişiler bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ancak S.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen R.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık R.İ. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar V.D. ve R.D. duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözü sorulan sanık R.İ., "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, R.İ.'nin S.D.'ye karşı kasten öldürme suçundan müebbet, R.D.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl hapis cezasına hükmetti. Tutuksuz sanık R.D.'ye 3 ay 22 gün hapis cezası verilirken, V.D. ise 2 bin 140 TL para cezasına çarptırıldı.

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