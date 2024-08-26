1. Lig'de İstanbulspor fırtınası

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan 3. hafta maçında İstanbulspor, Şanlıurfaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazandı.

İstanbulspor’un galibiyetini sağlayan golleri sırasıyla Okan Erdoğan (14. dakika), Emir Kaan Gültekin (23. dakika) ve Diarra (90+6. dakika) attı.

Bu sonuçla İstanbulspor, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Diğer taraftan Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Bir sonraki haftada İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise Bandırma’yı ağırlayacak.