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Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de oynanan mücadelelerde atılan 40 gol, sezonun gol rekorunu da kırmış oldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 17:30
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1. Lig'de rekor kırıldı

Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
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Spor Toto 1. Lig’de bu hafta içi oynanan 9 maçta toplam 40 gol atılırken, sezonun gol rekoru kırıldı.

SEZONUN REKORU KIRILDI
Spor Toto 1. Lig’de bu hafta içi oynanan 29. haftada futbolseverler bol gollü maçlar izledi. 9 karşılaşmada takımlar toplam 40 gol sevinci yaşarken, bu sezonun en gollü haftası olarak tarihe geçti.

İKİ MAÇTA 13 GOL ATILDI
Salı günü oynanan Altınordu evinde Denizlispor’u 5-2’lik skorla mağlup ederken, Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor’u 5-1 ile geçti.

ALTAY GOLLÜ KAZANDI
Pendik Stadı’nda oynanan Erzurumspor FK-Altay mücadelesi de diğer maçları aratmadı.
İzmir ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

EYÜP YARA ALDI
Ligin diğer maçlarında da Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında 2-0 kaybederek üst üste 2 mağlubiyetini aldı ve zirve yaşında büyük yara aldı. Çaykur Rizespor ise Manisaspor’u evinde 4-2’lik sonuçla devirerek, lider ile 8 puan farkını korudu. (İHA)

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