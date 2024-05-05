1 Mayıs’ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 52’si, "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", ve "Kamu görevlisine direnmek" suçlamalarıyla tutuklama, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 52 kişiden 38'i tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na gitmeye çalışan 217 kişi polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 182'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra yüz tanıma sistemi ve kamera kayıtları aracılığıyla saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 kişi daha gözaltına alınmıştı.

65 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.