1 Mayıs’ta kitlesel şekilde meydanlara çıkılacak

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

1 Mayıs’ta kitlesel şekilde meydanlara çıkılacak

Emekçiler Zonguldak'tan Bursa’ya, Adana’dan Çorlu’ya, Ankara’dan İstanbul’a hemen her kentte güçlü şekilde meydanlara çıkmak için yoğun bir çalışma içerisinde. İşçiler, emekçiler sömürü ve rant düzenine “dur” demek, alınterinin karşılığını almak için ülke genelinde kitlesel şekilde alanlara çıkacak. Kötü çalışma koşullarına, emek sömürüsüne, açlığa, yoksulluğa ve dayatmalara karşı alanlara çıkacak olan emekçiler, AKP iktidarının emek düşmanı politikalarını da teşhir edecek.

Emekçiler alanlarda, fabrikalarda, işyerlerinde “tek adam yönetiminin gitmesi talebini” de yükseltecek. Bu yıl seçim öncesine denk gelen 1 Mayıs'ın neo liberal, talancı, sermaye dostu iktidara meydanlardan verilecek yanıt, güçlü bir ültimatom olacak. İstanbul’da emekçiler bu sene de Taksim meydanı’na çıkmak için bastıracak. Saray rejiminin yasağı nedeniyle emekçiler uzun yıllardır Taksim Meydanı’nda bayramlarını kutlayamıyor. Maltepe veya Yenikapı Meydanları kutlamaların adresleri olmuştu.

Kaynak: Birgün

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