Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Santrfor bölgesinde yetersiz olduğunu düşünen Kanarya, Youssef En-Nesyri'yi satmayı planlıyor. Yönetim, bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde yapılacak olan takviye için 3 ismi radarına aldı.

FENERBAHÇE İTALYA SERIE A'DAN 3 GOLCÜYÜ TAKİP EDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre: Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda transfer yapmayı hedefleyen Süper Lig devinin listesi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin hedefinde 3 yıldız golcü olduğu aktarıldı.

İşte o isimler

1) Dusan Vlahovic-Juventus (Listenin ilk sırasında yer alıyordu ancak sakatlığı planları değiştirdi. Yine de durumu yakından takip ediliyor.)

2) Santiago Gimenez-Milan

3) Gianluca Scamacca-Atalanta