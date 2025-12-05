İngiltere şu sıralar, Çin'in Londra'daki elçilik binasının yenilenmesi planına onay vermek üzere. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, muhaliflerin güvenlik endişelerine rağmen, Londra'da Çin'e büyük bir büyükelçilik açılması planının "avantaj" sağlayabileceği görüşünde.

Bu plan, Londra'da dağılmış durumda bulunan yedi Çin sahasını birleştirmeyi öngörüyor. Google Earth üzerinden yapılan alan taramasında alanın 7 dönüme tekabül ettiği görülüyor ki bu bir kent merkezi için devasa bir alan demek.



Hükümetin sözkonusu plana 2026 yılının ocak ayında onay vermesi beklenirken ülkede de "casusluk" tartışması başladı. Bazıları, Çin'in devasa büyükelçiliğinin onaylanması halinde Londra'nın kalbinde büyük bir casusluk merkezi olacağı inancında. Proje alanının Londra Belediyesi’ne hassas veriler taşıyan fiber optik kablolara çok yakın olması da endişeleri büyüten ayrıntılardan biri.

ENDİŞELER KARARI ÜÇÜNCÜYE ERTELETECEK

Büyükelçiliğin açılmasına onay verilip verilmeyeceğine ilişkin karar, casus tartışmaları nedeniyle üçüncü kez ertelenebilir. BBC'ye göre ertelemenin gerkeçesi, tüm taraflarla istişare için daha fazla zaman yaratmak.



Londra'daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü, "İngiltere tarafının yeni Çin Büyükelçiliği projesi için planlama başvurusuna ilişkin kararı defalarca ertelemesini şiddetle kınıyoruz. İki taraf arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin daha fazla zedelenmemesi için İngiltere tarafını planlama başvurumuzu hızla onaylamaya şiddetle çağırıyoruz" dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in yeni büyükelçilik planının onaylanmasının Londra'da yedi alana dağılmış Çin diplomatik misyonlarını bir araya getirecek, bu da "güvelik açısından avantaj" sağlayacak.

Plan onaylanırsa, sözkonusu Çin büyükelçiliği, 200 personeli barındırabilecek alan, ofisler ve geniş bir bodrum katıyla Avrupa'nın en büyük büyükelçiliği olacak.

Başbakan Keir Starmer, Pazartesi günü Londra'daki konuşmasında, İngiltere-Çin ilişkilerinin zorlu dengeleyici rolüne odaklandı. Çin'in "teknoloji, ticaret ve küresel yönetimde belirleyici bir güç" olmaya devam ettiğini vurgulayan ve Çin'in "ulusal güvenlik tehditleri oluşturduğu" "gerçeğini" kabul eden Starmer, finans, ilaç ve lüks mallar etrafındaki potansiyel ihracat fırsatlarını değerlendirmek istediğini söyledi.