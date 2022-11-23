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Uzmanlar açıkladı: 1 milyardan fazla insan sağır olabilir

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre; genç yaşta yüksek sesle kulaklık kullanımı nedeniyle 1 milyardan fazla insan duyma yetisini kaybedeceği vurgulandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:14
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1 milyardan fazla insan sağır olabilir. Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar açıkladı: 1 milyardan fazla insan sağır olabilir
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Bilimsel araştırmalardan elde edilen korkunç sonuca göre, 1 milyar insan işitme kaybı yaşama tehlikesi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

KULAKLIK KULLANIMI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Bilim insanları, BMJ Global Health‘de yayınlanan araştırmada, kulaklık kullanımının genç yaştaki bireylerde işitme kaybına yol açtığının altını çizerek gelecekte çok fazla insanın duyma yetisini kaybedeceğini duyurdu.

YÜKSEK SES DE KULAĞA ZARAR VERİYOR

Kulaklıkla müzik dinlemenin ve konserde yüksek sese maruz kalmanın erken yaşta işitme kaybına yol açabileceğinin altını çizen araştırmacılar, özellikle 12-34 yaş aralığındaki bireylerin sağlığa zararlı bir şekilde kulaklık kullandığını ortaya koydu.

Güney Karolina Üniversitesi’nden araştırmacı Lauran Dillard, yükses sesin duyusal hücrelere zarar verdiğini ve kulağın işleyiş biçimini tehdit ettiğini dile getirdi. Eğer yüksek sese maruz kalma devam ederse kulakta kalıcı bir hasarın meydana geldiğini söyleyen Dillard, bireyin işitme kaybı yaşayabileceğini iddia etti.

KULAKLIK İLE YÜKSEK SESTE MÜZİK DİNLEMEK KONSER ORTAMINA EŞ

Kulaklıkla akıllı bir telefondan dinlenen müziklerde ses yüksekliğinin 105 desibele çıkabildiğini belirten uzmanlar, konser alanlarında ise ortalama olarak ses seviyesinin ise 104 ile 112 desibel arasında olduğunu dile getirdi.
İşitme sağlığı için güvenli müzik dinleme politikası oluşturulması ve sesin insan sağlığı için güvenli bir seviyede tutulması gerektiği vurgulandı.

İŞİTME KAYBINI ENGELLEMEK İÇİN DİNLEME SÜRESİ AZALTILMALI VE SES KISILMALI

Araştırmacılar, kulaklık kullanımını tamamen ortadan kaldırmak yerine bazı önlemler alınması gerektiğine inanıyor.

Kulak çınlamasının, müzik seviyesinin çok yüksek olduğunu gösteren önemli bir işaret olduğunu belirten uzmanlar, bazı telefonlarda ses düzeyini ayarlamak için özellikler bulunduğunu belirtiyor.

İşitme kaybını engellemek için dinleme süresini azaltmanın ve sesi kısmanın alınabilecek en iyi önlemler olduğu belirtiyor.

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