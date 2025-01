1 milyon 795 bin adet yakalandı! Uyuşturucu haplara ‘Leyla abla’ adını verdiler

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gruplarda inceleme yapan ekipler, uyuşturucu ticaretini tespit etti.

Şüphelilerin polis takibinden kurtulmak için uyuşturucu fotoğrafları kullanmak yerine "Leyla abla" şifresiyle uyuşturucu istediklerini belirleyen polis, imalathaneyi bulmak için incelemelerini sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucuların Küçükçekmece'de tekstil atölyelerinin bulunduğu bir iş hanında üretildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin diğer iş yerlerinden farklı görünmemek için çeşitli tedbirler aldığını belirledi. Daha önceki tecrübelerle uyuşturucu makinelerinin çıkardığı seslerden iş yerini tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

'İSTANBUL'UN HER CADDESİNDE OLACAĞIZ'

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan yerleşkesinde basın açıklaması yaptı. Yıldız açıklamasında, "Daha önce ifade ettiğimiz üzere gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleri ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her sokakta her köşede İstanbul'un her caddesinde olacağız. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.