Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmanın son anlarındaki penaltı pozisyonu büyük tartışma konusu oldu.

Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan ve hem hakem Mehmet Türkmen'in hem de VAR'ın 'devam' kararı verdiği pozisyonla ilgili Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane de görüşünü paylaştı.

Maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Leroy Sane'nin pozisyonla ilgili "Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü." yorumunda bulunduğu kulüp tercümanı Utku Yurtbil'in ise bu sözleri “Oyun içerisinde eli görmedim, pozisyona tekrardan bakmam gerekir." şeklinde değiştirerek aktardığı iddia edildi.

Sosyal medyada kısa sürede büyük tartışma konusu olan bu iddiayla ilgili Galatasaray'dan henüz açıklama gelmedi.