1 milyon adet yavru sazan suyla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metodlara dayalı balıklandırma maksadıyla başlatılan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” 2023 yılı Balıklandırma programı çerçevesinde; Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıklandırma çalışması yapıldı.

Balıklandırma çalışmalarına katılan Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında “1 Milyon Yavru Balık Göletlerimizle Buluşuyor” projesi çerçevesinde 1 milyon adet yavru sazan balığı, Hafik, İmranlı, Kangal, Merkez, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde bulunan 20 adet göl ve gölete bırakılmıştır. Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen sazan balığı kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık populasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir. Balıklandırma faaliyetinin yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görülmektedir” dedi.

"BALIKLANDIRMA DEVAM EDECEK"

Balıklandırma çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayan Yıldız, “Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından yürütülen balıklandırma programı çerçevesinde İl Müdürlüğümüz tarafından her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edecektir. Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi için; balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığa bağlı olduğundan bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını siz balıkçılarımız ve halkımızdan bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.