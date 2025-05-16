1 milyon liranın faiz getirisi uçtu. Bir banka rakiplerini geride bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası’nı güçlendirme hamleleri meyvesini veriyor. Peş peşe gelen faiz artırımlarıyla bankalar, TL mevduat faizlerini adeta uçurdu.

16 Mayıs 2025 itibarıyla birçok banka aylık yüzde 50’nin üzerinde faiz sunarken, Fibabanka yüzde 53’lük oranla liderliği kaptı. Banka, 1 milyon TL’lik mevduata 32 günde net 33 bin 571 TL getiri sağlıyor. Bu, iki aylık asgari ücretin üzerinde bir kazanç demek.

Yüksek faiz oranları, vatandaşları tasarruflarını değerlendirmek için bankalara yöneltiyor. İstanbul’da yaşayan 62 yaşındaki bir emekli “Aracımı satmayı planlıyorum, yaklaşık 1 milyon TL eder. Bu parayla ayda 30 bin TL’den fazla faiz alırım. İki aylık emekli maaşım ancak bu kadar oluyor,” diyerek faizin cazibesini vurguladı.

Ekonomistlere göre, TCMB’nin sıkı para politikası enflasyonu dizginlemeyi ve TL talebini artırmayı hedefliyor. Ancak yüksek faizler, kredi maliyetlerini de artırarak reel sektörü zorlayabilir. Bankacılık sektörü uzmanları, faiz yarışının devam edeceğini öngörüyor. Özellikle 3 ay ve üzeri vadelerde faiz oranlarının daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar arasında faize olan ilgi artarken, uzmanlar birikim sahiplerini dikkatli olmaya çağırıyor. Bir finansal danışman “Yüksek getiri cazip, ancak vade ve banka güvenilirliği iyi araştırılmalı,” diyor.

Öte yandan, bazı bankalar 6 aylık vadelerde yüzde 55’e varan oranlar sunmaya başladı. TL mevduat, 2025’te de yatırımcıların gözdesi olmaya aday.