1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara geçit verilmiyor. Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçak sigara operasyonu yapıldı.

Yapılan operasyonlarda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 232 bin 500 TL olan gümrük kaçağı 12 bin 270 paket sigara ve 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.