1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Elektrikte yeni tarife belli oldu. 1 Nisan'dan itibaren geçerli

Elektrikte yeni tarife belli oldu. 1 Nisan'dan itibaren geçerli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan geçerli olan tarifeleri açıkladı. Bugünden itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 indirim geldi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:49
Takip Et

1 Nisan'dan itibaren geçerli. Elektrikte yeni tarife belli oldu

Elektrikte yeni tarife belli oldu. 1 Nisan'dan itibaren geçerli
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe girdi. EPDK bugünden itibaren elektrikte tüm abone gruplarına indirim geldiğini açıkladı. Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede  kilovatsaat fiyatı ise 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
5
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
7
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.