1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Ocak Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Ocak Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:45 Yabancı Sinema Ay’ın Köpek Balığı Yüzü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

23:30 Yerli Sinema Sakar Şakir

01:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

23:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

01:00 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

02:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

10:45 Cevap Ver Türkiye

13:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Şahane Hayatım

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:45 Yabani

02:00 Kızıl Goncalar