1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Ocak Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Ocak Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:45 Yabancı Sinema Ay’ın Köpek Balığı Yüzü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
23:30 Yerli Sinema Sakar Şakir
01:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Yıldızlar Bana Uzak
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
23:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın
01:00 Yabancı Sinema Korkunç Salgın
02:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
10:45 Cevap Ver Türkiye
13:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Şahane Hayatım
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:45 Yabani
02:00 Kızıl Goncalar