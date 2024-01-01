1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?
1 Ocak Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 1 Ocak Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Ocak Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Ocak Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 1 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:45 Yabancı Sinema Ay’ın Köpek Balığı Yüzü

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

23:30 Yerli Sinema Sakar Şakir

01:30 Kızılcık Şerbeti

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

23:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

01:00 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

02:30 Kiralık Aşk

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

10:45 Cevap Ver Türkiye

13:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Şahane Hayatım

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:45 Yabani

02:00 Kızıl Goncalar

Son Haberler
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor Gündem
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti Spor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu Magazin
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı Gündem
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı Dünya
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi Ekonomi
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı Gündem
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı