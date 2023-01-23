Beşiktaş'ın golünde faul iddiası. Hangisi doğru hoca? Toroğlu başka Çakar başka

Erman Toroğlu eski hakem. Şimdi yorumculuk yapıyor. Ahmet Çakar da öyle.

İki isim de sivri yorumlarıyla dikkat çekiyor. Ve ikisi de aynı gazetede Sabah'ta yazıyor.

Ancak bugünkü yazılarında aynı pozisyona birbirinden zıt yorumları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yenerken Salih'le bulduğu 2. golden sonra tartışmalar yaşanmıştı. Kayserisporlular Salih'in gol vuruşundan önde Kayserisporlu Mane'ye faul yaptığını ileri sürmüşlerdi.

Peki faul mü, değil mi?

Bugünkü Sabah gazetesini açıp iki eski hakemin yazılarını okuyanlar şaşırıp kaldılar. Çünkü biri kesinlikle faul iddiasında bulunurken, diğeri tam tersini ileri sürüyordu.

İşte iki ismin bugünkü yazılarından o pozisyonla ilgili bölümler:

ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş'ın attığı ikinci golde Salih, hava topuna çıkan rakibini tık diye itiyor. Önüne düşen topla da golü yapıyor. Pozisyon net faul… Ama Mete Kalkavan gibi hakem olursa, bunları göremez. Hâlâ bu tip hakemlere görev veriyorlar. Yazıklar olsun.

AHMET ÇAKAR: Hakem Mete Kalkavan tek kelimeyle mükemmel bir maç yönetti. Salih'in golünde faul itirazları yapılsa da asla bir faul yok hem de tartışılmayacak şekilde yok. Yani Kalkavan'ın kararı doğru.

Şimdi hangisi doğru. Mete Kalkavan'a yazıklar olsun mu? Yoksa Kalkavan mükemmel miydi?