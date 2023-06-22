1 şehidimiz var! Yüreğimiz yandı

MSB, Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

1 şehidimiz var! Yüreğimiz yandı

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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