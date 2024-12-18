1 TL rekor kırdı! Maliyeti, değerinden daha fazla

Düzenleme: Kaynak: Mynet
1 TL rekor kırdı! Maliyeti, değerinden daha fazla

Enflasyon her şeyin fiyatını artırırken, tedavüldeki paraların maliyeti ortaya çıktı. 1 TL'nin maliyeti rekor kırarak 3 lirayı aşarken, 25 kuruşun maliyeti ise 2 liraya doğru yaklaştı.

Türkiye son yıllarda yüksek enflasyona maruz kaldı. Gıdadan konuta, giyimden otomobillere kadar her şeyin fiyatı katlandı. Vatandaşın cüzdanı en çok zarar görürken yüksek enflasyon hayli bir sonucu da beraberinde getirdi.

1 TL MALİYETİ REKOR KIRDI

Her şeyin olduğu gibi paranın üretim maliyeti de arttı. Günlük hayatta sık kullanılan hatta bazen piyasada bulunamamasından şikayet edilen 1 TL'nin maliyeti 3 lirayı aştı. Sadece 1 TL'nin değerin 25 kuruşun maliyeti bile 1 lira 86 kuruş oldu. 50 kuruşun maliyeti ise 2 lira 63 kuruşa çıktı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir paranın maliyetindeki artışları şikayet ederek sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı. Yazılı açıklama da yapan Demir 1 TL'lerin piyasaya çıkar çıkmaz fırsatçılar tarafından toplanarak hurdacılara satıldığını belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı.

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1 TL'NİN MALİYETİ 3 LİRAYI GEÇTİ

1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti.

"HURDACILARA SATIYORLAR"

Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler.

"PARA DEĞERİNİ YİTİRDİ"

Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.”

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