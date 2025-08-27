1 TL'nin üretiminde şaşırtan durum! Milyonlarca lira heba oluyor

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Yılmaz ve Ahmet Erdemli, İstanbul Kağıthane’de bir kafede içtikleri iki bardak çayın 60 TL’lik hesabını, 60 adet 1 TL madeni para ile ödemeye kalkınca çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki bu bozuk paraların sadece hurda değeri bile şaşırtıcıydı.

Yapılan hesaplamaya göre, bu paralar esnaf tarafından hurda olarak satıldığında 162 TL gelir elde edilebiliyor. Yani 60 TL’lik ödeme, esnafa 102 TL kâr sağlıyor.

5.jpg

Bu durum, vatandaşın elindeki paranın değerinin fiilen kalmadığını ve ekonomik sistemin çökme sinyalleri verdiğini gözler önüne seriyor.

2-004.jpg

Daha da çarpıcı olan ise 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyeti... Güncel verilere göre sadece hammadde maliyeti 4,3 TL, buna işçilik ve enerji maliyetleri dahil değil. Yani devlet her 1 TL bastığında en az 4-5 TL zarar ediyor. Bu da kamunun kasasından milyonlarca lira heba olduğu anlamına geliyor.

3-001.jpg

Kutlu Parti yetkilileri, bu durumun mali disiplin, para politikası ve ekonomik güven açısından vahim sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane Genel Müdürlüğü’nü acilen göreve davet etti. Yeni madeni ve kâğıt para düzenlemeleri yapılmazsa, ekonomik krizlerin temelinde yatan güven bunalımı daha da derinleşecek uyarısında bulundular.

