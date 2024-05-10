1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı

Kaynak: DHA
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı
Edirne'de gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, bir ev ve araçta arama yapıldı.

Aramalar sonucunda çuval içinde 1 milyon TL değerinde kum midyesi ile birlikte tekne motoru, şişme bot ve bir kürek bulundu.

Evde bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs ile bir organizatör gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden U.T. ve M.T.'ye toplamda 1 milyon 49 bin 920 TL idari para cezası uygulandı ve araç ile tekne motoruna el konuldu.

Ayrıca U.T. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 6 yabancı uyruklunun işlemleri ise devam ediyor.

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