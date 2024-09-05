1 ton 600 kg kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: AA
1 ton 600 kg kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda, satışa hazır 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyet güçleri yurt genelinde kaçak ürünlerin temin edilmesi ve satışlarının engellenmesine yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan son operasyon Kırşehir’de gerçekleşti.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim ve aldıkları ihbar doğrultusunda operasyonlarına devam ediyor. Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda, satışa hazır 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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