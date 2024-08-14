1 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaynak: İHA
1 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Deniz Polisi'nin gerçekleştirdiği bir operasyonda, yasak bölgede midye avcılığı yaptığı öne sürülen T.S. adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Su Ürünleri Kanunu'na aykırı davranışından dolayı zanlıya 26 bin 242 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde devriye görevleri sırasında Üsküdar Kuzguncuk Parkı sahilinde şüpheli bir aracı fark etti. Minibüs durdurulduğunda, aracın içinde yaklaşık 1 ton kaçak midye bulundu. Bunun üzerine araç sürücüsü T.S. gözaltına alındı.

Toplamda 50 çuvalı bulan midyelerin, deniz yaşamına geri kazandırılması amacıyla tekrar denize bırakıldığı bildirildi. Ayrıca, yasadışı olarak toplanan bu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere dağıtılmak üzere toplandığı öğrenildi.

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