1 yaşındaki bebeği ısırarak öldürdü! Kan donduran vahşet

Brezilya’da 1 yaşındaki bir kız çocuğu, babası 19 yaşındaki Thiago Colodoni Barcelos tarafından ısırılarak katledildi. Kan donduran bu vahşet, ülkede büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Cinayetin ardındaki gerekçe ise duyanları hayrete düşürdü.

“BABASI OLDUĞUNA İNANMIYOR”

Anne, eve döndüğünde çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil baba ise olay yerinden kaçtı. Acılı anne, Barcelos’un kızına doğduğundan beri şiddet uyguladığını ve kızının kendi çocuğu olduğuna inanmadığı için bu şiddeti sergilediğini iddia etti.

Morga kaldırılan bebeğin otopsi raporunda, vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar tespit edildi. Soruşturma kapsamında yakalanan baba, Viana Gözaltı Merkezi’nde gözaltına alındı.