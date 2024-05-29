1 yıl önce açılan YHT hattında raylar havada kaldı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, açılışının üzerinden 13 ay geçmesinin ardından ikinci kez sağanak yağış sebebiyle hasar gördü. Hattın Yerköy kesiminde raylar, yağışın etkisiyle askıda kaldı. 2007 yılında ihalesi yapılan ve açılışı 7 kez ertelenen bu proje, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmet vermeye başlamıştı.

Yozgat’ta akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken Yerköy ilçesi Saray köyü yakınlarından geçen YHT hattında sel sularının, rayların altındaki dolgu malzemelerini sürüklemesi nedeniyle meydana gelen hasar sonrasında, tren seferlerinin tek hat üzerinden devam edeceği duyuruldu.

YHT hattının 26 Nisan 2023 tarihindeki açılışından yaklaşık 1.5 ay sonra, hattın yine Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağış sebebiyle meydana gelen heyelanda, raylar çökmüş ve yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif raydan çıkmıştı.