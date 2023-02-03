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1 yılda eczaneden 150 bin TL çaldı. Paraları cebine böyle soktu

İstanbul Bağcılar'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:26
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1 yılda eczaneden 150 bin lira çaldı

1 yılda eczaneden 150 bin TL çaldı. Paraları cebine böyle soktu
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DHA'da yer alan habere göre, Bağcılar'da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.'yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı. Görüntülerde M.K.'nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.'nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı. 



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi.



Görüntülerde M.K.'nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor.

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Goruntude yaniltici olabilir o yuzden mahkeme kararini beklemek sart
3.02.2023 12:41
Turkiye olmayacak sey de oldu kiyamet alameti eger dogruysa tabi  
 
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