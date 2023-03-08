Ahmet Ağaoğlu 'Daha güçlü rakipler' istedi. 10 ay sonra Abdullah Avcı ile birlikte istifa etti

Trabzonspor'da fırtınalı günler devam ediyor. Seçime giden Bordo-Mavilileride başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun eski bir videosu yeniden gündem oldu.

Ağaoğlu şampiyonluk sonrasında başarının mimarı olarak Abdullah Avcı'yı gösterirken "En büyük pay sahibi olan oyuncularımız teknik heyetimiz tüm personelimiz. Bu camia bu günleri görebilmek için hepimiz çok uzun bir süre bekledik. Biz bir duvar ördük ve ben o duvarda sadece bir tuğlayım" açıklamasını yapmıştı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON TEMEMNİM GÜÇLÜ RAKİPLERLE MÜCADALE ETMEK'

'Plan ve programınız yoksa, önceden yol almadıysanız bu işlerin altından kalmanız mümkün değil' diyen Ağaoğlu, "Bugün gelmiş olduğumuz nokta bizim bu. Maç kaybedebilesiniz puan kaybedebilirsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda umutsuzluğa kapıldığınız anda her şeyiniz kaybedersiniz. Bu Trabzon artık öyle bir Trabzon değil. Trabzonspor rakiplerinin de güçlü olması ile güçlenen bir takımdır. Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim çok daha güçlü rakiplerle Süper Ligde mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Ligin kalitesini ve gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini arttırabiliriz. Sizlerde dışarıdan fark ettiniz mi bilemiyorum. Ben de uzun yıllar 32 senedir Trabzonspor'da yönetici olarak çalıştım. Ben hiç bir dönemde hiçbir süreçte hocasına bu kadar saygılı ve hoca ile uyumunun bu kadar üst düzeyde olduğu bir sezon yaşamadım. Bunun için hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum" demişti.