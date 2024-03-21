10 ayrı bölgeye çığ düştü. Yol açma çalışmaları sürüyor

Van genelinde iki günden bu yana olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birlikte dünden bu yana farklı noktalara düşen çığlar nedeniyle Van-Çatak yolunun ulaşımı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Bölgede yaklaşık 10 farklı noktaya düşen irili ufaklı çığların 3’ü, yola kar yığını taşıdı. Karayolları ekipleri, 3 noktanın ikisini temizlerken, bir noktadaki çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, iş makineleriyle bölgede biriken kar yığınını temizlerken, karayolundaki ulaşım ise kontrollü sağlanıyor.

Yetkililer, iki gündür etkili olan yağıştan dolayı artan çığ riski ve kaya düşmelerine karşı sürücüleri uyarıyor.