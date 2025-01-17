10 ayrı organize suç örgütüne "Hücre" darbesi: Onlarca kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 15 günde "Hücre" operasyonlarında 10 ayrı suç örgütünün çökertildiğini, 66 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 15 gün içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında; Iğdır'da E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul'da N.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Afyonkarahisar'da Ş.Y.'nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir'de M.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Şanlıurfa'da M.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Yalova'da M.B.'nin elebaşılığını yaptığı, Manisa'da C.G.'nin elebaşılığını yaptığı, Antalya'da M.Y.'nin ve M.A.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt), Mersin'de M.E.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 66 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 47'sinin tutuklandığını, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: