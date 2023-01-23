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Ehliyet ceza puanları siliniyor. 10 bin ehliyet geri verilecek

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük dışındaki ihlallerden kaynaklanan ehliyet ceza puanlarının silineceğini açıkladı. Erdoğan, "2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 21:40
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10 bin ehliyet geri verilecek. Ehliyet ceza puanları siliniyor

Ehliyet ceza puanları siliniyor. 10 bin ehliyet geri verilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları açıkladı.

Erdoğan, sürücülerin merakla beklediği ehliyet affıyla ilgili kararı duyurdu.

EHLİYET CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum." diyerek söze başlayan Erdoğan, "Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini duyuran Erdoğan "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Trenci
23.01.2023 21:57
Silin, silin, vergisini verenler, doğru, dürüst araba kullanıp kurallara uyanlar enayi bu ülkede.  
 
Duyurulur
23.01.2023 21:48
Giderayak ne yapacaklarını bilmiyorlar.Bu kadar korkuyor musunuz sandıktan? Valla maasiimdaki ezici gelir vergisinide kaldirsan oy moy yok.  
 
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