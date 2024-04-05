10 bin euro ödüllü sayım başladı

Kaynak: AA
10 bin euro ödüllü sayım başladı
Kosova’da bir aydan fazla sürmesi planlanan nüfus sayımı başladı. Nüfus sayımına katılmak istemeyenlere 30 ila 2 bin avro ceza verilecekken nüfusa ilişkin en yakın tahminde bulunan vatandaş 10 bin euro ödül kazanacak.

10 bin euro ödüllü sayım başladı

Kosova’da 5 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürmesi planlanan nüfus sayımı başladı.

Kosova İstatistik Ajansı (ASK), sayım süreci için Kosova hükümeti ve uluslararası kuruluşlar tarafından 12 milyon avro kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Sayımın ilk defa Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeleri de kapsaması beklenirken nüfus sayımına katılmak istemeyenlere 30 ila 2 bin euro ceza verileceği açıklandı.

ASK, nüfus sayımının resmi olmayan ilk sonuçlarını 3 ay sonra açıklayacak. Ayrıca süreç kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle, nüfusa ilişkin en yakın tahminde bulunan vatandaş 10 bin euro ödül kazanacak.

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