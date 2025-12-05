İstanbul Bağcılar'da, Erdol G. ile evini satan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan 10 bin lira komisyonun alması gerektiğini söyleyerek Erol G.'yi aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G.'nin küçük oğlu Furkan G.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Furkan G., boynundan vuruldu. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.