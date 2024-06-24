10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Çınar Sitesi'nde meydana geldi. Site yöneticisi, apartmanın 9. katında yaşayan Bahar Çiftçi'yi 10 gündür aradıktan sonra ondan haber alamayınca durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri, kapıyı açtıktan sonra içeri girdiklerinde Bahar Çiftçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın detaylı incelenmesi için Bahar Çiftçi'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.